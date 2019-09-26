2019/09/26 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس عن القيام بحملة ليلية كبيرة لازالة التجاوزات جنوب غرب بغداد.الامانة بينت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الرشيد بحملة ليلية ازالت خلالها عددا كبيرا من التجاوزات عن الشارع المعرف بشارع السكلات ضمن منطقة حي العامل حيث تضمنت الحملة ازالة 45

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة ليلية لإزالة التجاوزات جنوب غرب العاصمة وكالة خطوة برس.

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