2019/09/26 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن إعلام حماية المنشات والشخصيات اليوم الخميس أن قوة حماية مجمع مدينة الطب أحبطت محاولة خطف طفل بالقرب من المدينة.وذكر بيان تلقته “خطوة برس إن “قوة حماية مجمع مدينة الطب وبناء على استنجاد احد الاطفال تمكنت أمس الاربعاء الموافق 25/9/2019 من القبض على المتهم ( ر ح م) في محاولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حماية مدينة الطب تحبط محاولة اختطاف طفل وكالة خطوة برس.

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