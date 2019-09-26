باكستان تكشف عن قيامها بوساطة بين إيران والسعودية بطلب من الأخيرة.. شاهد

2019/09/26 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليكشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال كلمة له في مقر الامم المتحدة ان بكاستان تقوم الان بوساطة بين السعودية وايران.

وقال خان في تصريح اطلع عليه “النور نيوز” ان “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مني القيام بوساطة مع الرئيس الإيراني” واشار “ابلغت الرئيس الامريكي ايضا بهذا”.

واضاف “نبذل قصارى جهدنا ونسعى لخفض التوتر في المنطقة، وربما نخرج بصفة ونحن نسعى لهذا”.

لماذا الهياط ؟ MbS أرسل عمران خان بطائرته الخاص إلى نيويورك ليتوسط له عند الإيرانيين.



#الجبير يعالج مركب النقص بفائض الحديث عن #قطر.



#إيران ضربتكم وجبنتم حتى عن اتهامها وتوسطون الباكستاني عندها.



والمرة القادمة يرسل عمران باليخت أبو النصف مليار pic.twitter.com/QQSSk0TNsB— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 25, 2019

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