عبد المهدي عن زيارته للسعودية: العلاقات بين البلدين تشهد نموا متزايدا

2019/09/26 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الاوضاع في المنطقة بأنها صعبة ومعقدة مبديا في نفس الوقت تفاؤله بحلحلة الأوضاع.

وقال عبد المهدي في بيان صدر بعد اختتام زيارته الى السعودية، ووصل “النور نيوز” نسخة منه “حضرنا الى المملكة للتبريك بالعيد الوطني السعودي والتقينا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الاوضاع الاقليمية والسعي الى تهدئة الاوضاع ودرء أخطار نشوب اي صراع او حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك”.

واضاف “كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية إيجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في أوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها”.

وتابع عبد المهدي “لقينا استجابة طيبة جدا في لقاءاتنا المكثفة مع خادم الحرمين وولي العهد ونحن أقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث أي صدام أو احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة”، مبينا ان “الجميع لا يريدون الحرب و إنما التهدئة”.

وبين ان ” “الاوضاع صعبة ومعقدة”، مشددا على ضرورة “التحلي بالصبر والسعي لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف”.

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