ترامب يبلغ صالح ضرورة مواجهة ايران ونفوذها والحافظ على سوق للأمريكيين بالعراق

2019/09/26 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الرئيسان الامريكي دونالد ترامب والعراقي برهم صالح، أفضل السبل لتعزيز الشراكة القوية بين بلديهما في قضايا عديدة مثل الامن، والتجارة، والطاقة.

وقال البيت الابيض في بيان اليوم الاربعاء انه خلال اللقاء بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ان ترامب ابز بالتحديد “دعمه القوي للحرب المستمرة ضد داعش، والجماعات الارهابية كافة”.

وشدد ترامب على ضرورة حماية الاقليات الدينية العراقية، ومواجهة تصرفات ايران ونفوذها المزعزع للإستقرار”.

كما اعرب ترامب بالتزام الولايات المتحدة “بالديمقراطية العراقية وسيادة القانون”.

واضاف البيان “اقر الرئيسان بضرورة قيام الحكومة العراقية بكل ما في وسعها للحفاظ على سوق مؤات للمستثمرين الامريكيين وشركات الطاقة التي تسعى لممارسة اعمال تجارية في العراق ما سيزيد من الرخاء الاقتصادي للعراق واستقلاله في مجال الطاقة”.

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