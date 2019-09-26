العراق يشهد أول طقس خريفي والحرارة تنخفض

2019/09/26 | 10:32

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.

وذكر بيان للهيأ...

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