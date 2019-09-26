خارجية إيران تكشف سبب عدم لقاء روحاني بترامب

2019/09/26 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن قرار الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدم الاجتماع مع ...

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