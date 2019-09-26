في مطار البصرة.. حرق ادوية بشرية مخالفة للضوابط

2019/09/26 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس عن أتلاف شحنة ادوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار البصرة الدولي.

وذكر بيان الهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "الهيئة من خلال دورها في الرقابة والأشراف ومتابعتها لعمل الدوائر العاملة في منافذها، تم اتلاف شحنة أدوية تم حجزها في مطار البصرة الدولي لعدم ورود موافقات رسمية بدخولها الى البلد".

واشار البيان الى، ان "تم حرق الادوية بواسطة المحرقة المخصصة لإتلاف الادوية في مستشفى الموانى العام ونظم محضر اتلاف اصولي من الجهات ذات العلاقة".



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