بغطاء جوي.. قوة مشتركة تدمر مضافات لداعش شمال بغداد

2019/09/26 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارنفذت قوة امنية مشتركة، يوم الخميس، عملية أمنية مصحوية بطيران الجيش وعلى محورين شمالي بغداد، اسفرت العثور على مضافات لـ"داعش" وتدميرها بالكامل.

وذكر بيان اعلام الحشد الشعبي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "نفذت ألالوية 6 و35 و51 في الحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة مع قوات سوات والفرقة التكتيكية لواء 91 لقوات الجيش وطيران الجيش في الشمال باتجاه مطار جنيف والحضر و المحور الثاني باتجاه جنوب السكريات".

واضاف البيان، "أسفرت العملية عن العثور على عدة مضافات لـ"داعش" وتدميرها ومسح وتأمين قرى ام الرؤوس وجسر ام العقارب وحافة وادي الثرثار".



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