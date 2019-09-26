مأساة لطالب.. جثة هامدة طيلة شهرين

2019/09/26 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت وفاة طالب في جامعة نيوزيلندية داخل غرقته، صدمة في البلاد بعد أن ظل فيها جثة هامدة طيلة شهرين، ولم يجر اكتشاف أمر الوفاة إلا في مرحلة متقدمة.وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن الطالب الذي كان في عامه الدراسي الأول، توفي داخل غرفة في الإقامة التابعة لجامعة “كانرتبيري” في مدينة كرايستشرش.وتم العثور على جثة […]

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