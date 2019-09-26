خطابات ترامب تتسبب في خسائر الشركات الرقمية بقيمة 58 مليار دولار

2019/09/26 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الخميس، أن" أكبر الشركات التقنية في الولايات المتحدة الامريكية خسرت مليارات الدولارات من قيمها السوقية بسبب خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الامم المتحدة اليوم.

وذكر بيان للمركز اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" خطاب ترامب كلف شركات فيسبوك، وامازون، وابل، ونتفلكس، والفا بت الشركة المالكة لجوجل، خسائر اجمالية من قيمها السوقية بلغت 58 مليار دولار، حيث فقدت نتفلكس 4.3%، والفيسبوك 3% من قيمتها، و امازون 2.5%، وجوجل 1.3%، وابل 0.5% وفقا لموقع بزنس انسايدر".وأضاف أن" ترامب هاجم في خطابه الشركات المالكة لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي".واشار الى أنها" امتلكت سلطة هائلة على مايمكن ان نراه وحول مايمكن ان نقوله، وان المجتمع الحر لن يسمح لعمالقة مواقع التواصل باسكات اراء الناس".انتهى..م.م

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