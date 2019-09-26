صالح يدعو البنك الدولي لدعم المشارع الاقتصادية في العراق

2019/09/26 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي لصالح، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".وشدد صالح، على ان" أهمية دعم البنك الدولي للمشاريع الاقتصادية التي تراعي احتياجات واولويات العراق، وتعزز جهود التنمية بما يمكن الدولة من تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي".وبين ان" العراق اتخذ خطوات كبيرة بهذا الشأن، والتي تحققت بفضل الاستقرار الملموس في البلاد".واشال الى انه" تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين العراق والبنك الدولي وخاصة في الميادين التنموية والاستثمارية".انتهى..م.م

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