2019/09/26 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية مكافحة الاجرام في البصرة، عن اعتقال بارتكاب جرائم قتل وتسليب و ترويج المخدرات في القرنة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مفارز قسم مكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم خطير مطلوب قضائيا بارتكاب جرائم قتل وتسليب و ترويج المخدرات في قضاء القرنة وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف و عتاد رشاش BKC".واضافت: "تمت احالته للقضاء لينال جزائه العادل".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم خطير في البصرة وهذا ما ضبط بحوزته) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم خطير في البصرة وهذا ما ضبط بحوزته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).