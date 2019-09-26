2019/09/26 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر 2019، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، أدت إلى تعطيل نصف إنتاج النفط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة الإيرانية – السعودية بعد هجمات “أرامكو” واحتمالات التصعيد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة الإيرانية – السعودية بعد هجمات “أرامكو” واحتمالات التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).