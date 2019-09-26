العراق يعتزم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030 الوطنية والعالمية

2019/09/26 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخيطيط، نوري صباح الدليمي، الخميس، سعي العراق نحو تعزيز كافة سبل التعاون مع دول المنطقة في مختلف قطاعات التنمية الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من قدرة الحكومة العراقية في تحقيق أهداف التنمي

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