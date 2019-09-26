2019/09/26 | 10:53

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المباشرة بأعمال تأهيل طريق "ياحسين" في ذي قار

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الخميس، عن المباشرة بأعمال

تأهيل طريق الزائرين الرابط بين مركز مدينة الناصرية وتقاطع قضاء

البطحاء استعداداً لإستقبال زوار اربعينية الأمام الحسين (ع) .وقال الدخيلي، في بيان ، إن "الملاكات الفنية التابعة لمديرية بلدية

الناصرية وعدد من الدوائر الساندة باشرت اليوم بتنفيذ حملة خدمية

واسعة لتأهيل طريق الزائرين بطول (٢٠) كليو متر"، مشيراً الى أن

"الدوائر المعنية في المحافظة أستنفرت جميع آلياتها لضمان تنفيذ العمل

بأسرع وقت ممكن".وأضاف أن "أعمال التأهيل شملت تسوية الارض ومعالجة التخسفات وفرش طبقة

من السبيس وتسويتها لتهيئة الطريق للأكساء" ، لافتاً إلى "توجيه بلدية

الناصرية بمواصلة تقديم اعمالها في تطوير وصيانة الشوارع المهمة

والرئيسية لخدمة زوار ابي عبد الله الحسين (ع)".

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