مازن الحسوني - الاستعمار الأنگليزي وسلطات الجهل الحالية بالعراق.

2019/09/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني قد يستغرب العديد من الناس لهذا العنوان الغريب .لكن بمراجعة بسيطة لتاريخ الأستعمار الأنگليزي أصحاب مقولة (جع كلبك يتبعك) يوم أحتل العراق بداية القرن الماضي وحتى نهايته عام 1958 ،يجد انه قام على أساس إبقاء الجهل وتشجيعه عبر زيادة التركيز على الخرافات وكل ما يدعم عدم التطور العلمي والحضاري بالمجتمع وتقريب جهلاء القوم (شيوخ عشائر جهلة،معممين خونة.......الخ)منه لتعزيز نفوذه بين الناس بمساعدة هؤلاء وبن......

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