حريق هائل في مصنع مواد كيماوية بمدينة روان الفرنسية

2019/09/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة روان بشمال غرب فرنسا صباح اليوم الخميس حريقا كبيرا في مصنع للمواد الكيماوية، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في

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