2019/09/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد البرازيلي رودريجو جويس، لاعب ريال مدريد، أنه بهدفه الرائع أمام أوساسونا (2-0)، في أول مشاركة له مع الفريق الأول للريال، قد بعث رسالة إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رودريجو: ريال مدريد يتعرض للانتقادات دائمًا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رودريجو: ريال مدريد يتعرض للانتقادات دائمًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).