وزير الهجرة: مستمرون بإعادة النازحين اختيارياً والصيحات المشبوهة لن تثنينا

2019/09/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الخميس، استمرار الوزارة بإعادة النازحين اختيارياً، فيما شدد على أن الصيحات المشبوهة لن تثنينا عن إعادة النازحين.

وقال موسى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "منذ تسلمنا وزارة الهجرة والمهجرين بذلنا جهوداً استثنائية لمتابعة شؤون النازحين ميدانياً وحاولنا تهيئة المناخات المتاحة لإعادتهم لديارهم وانهاء معاناة المخيمات".

وأضاف أنه "رغم التحديات الصعبة وظروف المناطق المنكوبة وحجم الأضرار والدمار الذي ألحقته الحرب مع داعش، ألا اننا وفرنا ضمن الممكن الذي لا يرقى لطموحنا أقصى جهودنا من اجل الوقوف مع اهلنا النازحين".

وأوضح موسى، :"تعالت أصوات بعضها عن حرص وحسن نية وبعضها تبدو مغرضة بضرورة عودة النازحين لمناطقهم المنكوبة، ولما عقدنا العزم على إعادتهم الى مناطقهم وانهاء معاناة المخيمات وتأكيدات رئيس الوزراء على ضرورة الوقوف مع النازحين فوجئنا بأصوات واتهامات على ان عودتهم قسراً الى ديارهم بينما كان قرار العودة اختياريا وعن قناعة النازحين أنفسهم".

وتابع، أنه "من المفارقات؛ كانوا يقولون لماذا لا تعيدون النازحين الى ديارهم وانهاء معاناة النازحين ولما صممنا على إعادتهم بقناعتهم تعالت الأصوات لماذا تعيدونهم الى ديارهم قسراً".

وشدد أنه "مهما كانت هذه الصيحات المشبوهة فان قرارنا بإعادتهم الى ديارهم اختيارياً جزء من مسؤوليتنا الوطنية والوزارية والإنسانية".

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