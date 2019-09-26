اندلاع حريق كبير بمصنع كيميائي في مدينة روان الفرنسية

2019/09/26 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفدت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الخميس، بنشوب حريق ضخم في مصنع كيميائي بمدينة روان الفرنسية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لسحب كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء في مدينة روان التي تقع شمال غربي فرنسا.

وأشارت مصادر محلية فرنسية إلى أن الحريق شب في مصنع كيميائي ووصف بالخطير، بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

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