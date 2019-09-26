2019/09/26 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت الاستخبارات العسكرية في ديالى ثلاثة اوكار لداعش وضبطت اسلحة واعتدة ومتفجرات بداخلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تداهم ثلاثة اوكار وتضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تداهم ثلاثة اوكار وتضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).