المنتخب الوطني لكرة اليد يستهل معسكره الخارجي بلقاء نظيره الايراني

2019/09/26 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الوطني بكرة اليد اليوم الخميس مباراة ودية امام نظيره الايراني وذلك خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة اصفهان الايرانية ضمن الاستعداد لبطولة آسيا

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