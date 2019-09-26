طقس مشمس والحرارة اعلى من 40 مئوية قليلا ..خلال اليومين المقبلين

2019/09/26 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان يكون طقس البلاد خلال اليومين المقبلين مشمسا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية قليلا.وذكر بيان للهيئة اليوم :” ان طقس يوم غد الجمعة بعموم المناطق ، سيكون مشمسا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم “.وعن درجات الحرارة ، اشار البيان […]

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