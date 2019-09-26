2019/09/26 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشفت وزارة التربية، الخميس، عن تهيئة اكثر من الفين من ادارات المدارس في محافظة نينوى تدخل للخدمة مع بد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نينوى تهيئ 2000 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نينوى تهيئ 2000 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).