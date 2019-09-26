2019/09/26 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
طيران تركي يقصف قرية شمال البلاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
قتل مدني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، في قصف لطيران تركي على قرية شمالي البلاد.
وذكر مصدر صحفي، إن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
طيران تركي يقصف قرية شمال البلاد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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