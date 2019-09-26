طيران تركي يقصف قرية شمال البلاد

2019/09/26 | 11:04

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بغداد :سومر نيوز

قتل مدني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، في قصف لطيران تركي على قرية شمالي البلاد.

وذكر مصدر صحفي، إن...

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