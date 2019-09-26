قادمة عن طريق مطار البصرة.. اتلاف شحنة ادوية بشرية مخالفة للضوابط

2019/09/26 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إتلاف شحنة أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار البصرة الدولي.

وأوضح بيان للمنافذ “النور نيوز” نسخة منه انه “ومن خلال دورها في الرقابة والأشراف ومتابعتها لعمل الدوائر العاملة في منافذها، جرى إتلاف شحنة أدوية تم حجزها في مطار البصرة الدولي لعدم ورود موافقات رسمية بدخولها الى البلد”.

وأضاف البيان “تم حرق الشحنة بواسطة المحرقة المخصصة لإتلاف الأدوية في مستشفى الموانئ العام ونظم محضر إتلاف أصولي من الجهات ذات العلاقة”.

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