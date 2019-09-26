2019/09/26 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: الاحد المقبل موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: الاحد المقبل موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).