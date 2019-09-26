استعدادا لاستقبال زوار الاربعينية.. المباشرة باعمال تأهيل طريق (ياحسين) في ذي قار

2019/09/26 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، عن المباشرة باعمال تأهيل طريق الزائرين الرابط بين مركز مدينة الناصرية وتقاطع قضاء البطحاء ، استعداداً لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع) .وقال الدخيلي في بيان :” ان مديرية بلدية الناصرية وعددا من الدوائر الساندة ، باشرت اليوم بتنفيذ حملة خدمية واسعة لتأهيل طريق الزائرين ( […]

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