وزير الداخلية يجري زيارة مفاجئة لدائرة أحوال الكرخ ويؤكد ضرورة تقليل حلقات “الروتين”

2019/09/26 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، صباح اليوم الخميس، زيارة تفقدية مفاجئة لدائرة أحوال الكرخ والتقى خلالها بعدد من الضباط والمنتسبين والمواطنين المراجعين.وذكر بيان لمكتب الياسري، أن “هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الداخلية لعدد من الدوائر التابعة للوزارة للإطلاع على آلية العمل المتبعة والاستماع إلى آراء وطلبات […]

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