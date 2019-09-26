هما عايزينها فوضى محمد رمضان يرد على محمد علي

2019/09/26 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق النجم المصري، محمد رمضان، فيديو كليب جديد حقق أكثر من مليون مشاهدة في ظرف ساعات، على خلفية انتشار فيديوهات ودعوات للتظاهر وترقب يسود المشهد السياسي المصري.حمل الفيديو عنوان “هما عايزنها فوضى”، ويناقش قضية الفيديوهات والدعوات الأخيرة للتظاهر، رافضا إياها، ومتهما الذين يقفون ورائها بالسعي للنيل من الأمن القومي المصري، وزعزعة استقرار البلاد، والدفع

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