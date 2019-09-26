فلاح أمين الرهيمي - أين العراق والعالم الآن ؟

2019/09/26 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي نحن الآن نعيش في بداية القرن الواحد والعشرون استطاع فيه العلم أن يخطو فيه خطوات كثيرة وكبيرة في تقدم وتطور العلوم المختلفة والتقدم التكنولوجي والرجل الآلي والثورة المعلوماتية التي جعلت العالم كأنه قرية صغيرة في الاتصالات بين دول العالم التي يجب أن تكون من أجل الإنسان ولمصلحة الإنسان في القضاء على البطالة والفقر والجوع والهجرة من الأوطان وجميع وسائل تدمير الإنسان وتجويعه وتشريده الأسباب التي سببت ا......

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