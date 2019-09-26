2019/09/26 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان عانى قطاع غزة منذ ابريل 2017 من بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والتي ساهمت بتفاقم الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة .واحدة من هذه الاجراءات تكمن بتزويد الموظفين العمومين المسجلين على كادر الحكومة الفلسطينية بأجزاء من الراتب وصلت إلى 50% منها فقط الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى المعيشة والدورة الاقتصادية نتيجة شح السيولة النقدية علماً بأن ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن ابو رمضان - حكومة د. اشتية خطوات بالاتجاه السليم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محسن ابو رمضان - حكومة د. اشتية خطوات بالاتجاه السليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).