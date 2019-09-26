2019/09/26 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة اليوم الخميس عن ضبط حالات تلاعب في أوزان الشاحنات المحملة بالبضائع في منفذ سفوان الحدودي؛ للتهرب من دفع الرسوم الگمرگية الحقيقية.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “ملاكاتها، التي انتقلت إلى المنفذ؛ تنفيذاً لمذكرة قضائية، تمكنت من ضبط المدير المفوض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط تلاعباً بأوزان الشاحنات في منفذ سفوان وكالة خطوة برس.

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