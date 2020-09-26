2019/09/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و300 ديناراً للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1197.5

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 26-9-2019 الخميس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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