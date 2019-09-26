2019/09/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الخميس قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المؤهلة لاولمبياد طوكيو.ووقع المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة الاولى الى جانب كل من تايلند {البلد المستضيف} وأستراليا والبحرين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأولمبي العراقي في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا تحت 23 عاماً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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