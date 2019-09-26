2019/09/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: رغم سلسلة العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية، خلال الشهرين الماضيين، والتي أطلق عليها "إرادة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارادة النصر لم تحقق اهدافها وقيادات تبلغ عبد المهدي بارقام غير صحيحة "تقرير") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارادة النصر لم تحقق اهدافها وقيادات تبلغ عبد المهدي بارقام غير صحيحة "تقرير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).