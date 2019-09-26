استهداف 26.5% من المباني الذكية بالشرق الأوسط بهجمات إلكترونية

2019/09/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشفت تقارير تقنية اجراها مختصون عن تعرّض 26.5% من أجهزة الحاسوب المستخدمة للتحكم في أنظمة أتمتة المبا...

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