مكتب المالكي يوضح حقيقة وجود حراك لاستبدال وزير التعليم

2019/09/26 | 12:08

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بغداد :سومر نيوز

نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن وجود تحرك للائتلاف لاستب...

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