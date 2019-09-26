2019/09/26 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون تصدر بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تصدر بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تصدر بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).