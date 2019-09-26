لجنة النفط والطاقة تبحث

2019/09/26 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استضافت لجنة النفط والطاقة برئاسة هيبت الحلبوسي وبحضور أعضاء اللجنة عددا من المسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية بشأن مؤشرات فساد في عقود كار وقيوان.

وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب انه "خلال الاجتماع تم توجيه عدد من الاسئلة من قبل الحلبوسي ونائبه ريبوار طه ومقرر اللجنة حسين الفائز وأعضاء اللجنة بشأن بنود العقود وموقف شركة توزيع المنتجات النفطية منها".بدورهم أجاب "المسؤولون في الشركة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة مبينين موقف الشركة من النقاط الؤشرة على تلك العقود".



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