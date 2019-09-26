2019/09/26 | 12:09

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بالوثيقة..



البرلمان يستعد للتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع

العراقسياسة

بالوثيقة..



البرلمان يستعد للتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع

الخميس 26 سبتمبر 2019 - 11:50

البرلمان

الوثيقة..

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