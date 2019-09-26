2019/09/26 | 12:09

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النزاهة تضبط حالات تلاعب في منفذ سفوان الحدودي

بغداد -

كلمة

أعلنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، يوم

الخميس، ضبط حالات تلاعب في أوزان الشاحنات المحملة بالبضائع في

منفذ سفوان الحدودي؛ للتهرب من دفع الرسوم الگمرگية

الحقيقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ "كلمة" إن ملاكاتها

"انتقلت إلى المنفذ؛ تنفيذاً لمذكرة قضائية، تمكنت من ضبط المدير

المفوض لإحدى شركات الاستيراد مع أحد موظفي الشركة، مفصحة عن ضبط

عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بأوزانها بقصد

التهرب من دفع الرسوم الحقيقية، كما تم ضبط المعاملات الخاصة بتلك

الشاحنات".

وأضافت إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة

المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛

الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".

وأعلنت المديرية في وقت سابق من أواخر حزيران الماضي عن ضبط (25)

شاحنةً محملةً بـ(50) حاويةً من مادة المرمر في ميناء أم قصر

الشمالي؛ لوجود تلاعب في أوزانها لتقليل الرسم الگمرگي.

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