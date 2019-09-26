اعتقال متاجر بالمواد المخدرة وأحد المتعاطين في ذي قار

2019/09/26 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارأعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال أحد المتاجرين بالمواد المخدرة في محافظة ذي قار.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، انه “بناءً على معلومات دقيقة قامت شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية بالتعاون مع لجنة الجرم المشهود لمكتب المفتش العام في ذي قار وبعد استحصال الموافقات القانونية بتفتيش منزل احد المتاجرين بالمواد المخدرة، واسفرت عن القبض على المتهم وضبط داخل منزله 950 قرصاً مخدراً نوع كبتاجون مع كيس صغير من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي”.

وأضاف معن، أنه “تم القاء القبض على احد المتعاطين داخل المنزل ، وتم تدوين اقوالهما بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفهما أصولياً”.

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