بعملية أمنية.. الاطاحة بـ15 متهماً خلال 24 ساعة في ذي قار

2019/09/26 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على 15 متهماً مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في

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