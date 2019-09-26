القبض على عصابة مكونة من 9 افراد بينهم خمس فتيات بتهمة الاتجار بالبشر

2019/09/26 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد ، عن القبض على عصابة مكونة من تسعة متهمين بينهم خمس فتيات في منطقة البتاويين بتهمة الاتجار بالبشر.





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