قيادة العمليات المشتركة تنزل الاعلام الكردية من شوارع وطرق كركوك

2019/09/26 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر قائد المقر المتقدم للعملياتِ المشتركة الفريق الركن سعد حربية بانزال اعلام اقليم كردستان التي رفعت في بعض المناطق الكردية بكركوك بمناسبة ذكرى استفتاء الاقليم .واكد حربية في بيان صحفي ان قواته لن تتهاون مع من يحاول المساس بامن مدينة كركوك وسلامة المواطنين فيها عبر اقحامها بمشاكل قومية عنصرية ، مؤكدا :” ان الراية […]

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