2019/09/26 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اصدرت كتلة سائرون النيابية، اليوم الخميس، بيانا بشأن الاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا، فيما طالبت الجهات المسؤولة بالتحقيق الفوري والعاجل.وقال المتحدث باسم الكتلة حمد الله الركابي في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه “اننا نرفض بشكل تام ما قامت به الاجهزة الامنية من إجراءات قاسية في تفريق تظاهرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تطالب بالتحقيق الفوري بالاجراءات التي اتخذت بحق متظاهري الشهادات العليا وكالة خطوة برس.

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