الجمهور قلق على أصالة… وهي ليست بخير!

2019/09/26 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة عبر حسابها على “إنستغرام”، وأرفقتها برسالة طويلة اثارت حيرة عدد كبير من المتابعين بسبب مضمونها الغامض و”المقلق”.وكتبت: “لا أعرف تحديداً بماذا أُفكّر ولا ما أُريد, حتى الأماني متناقضة، وصلت لمرحلة أسأل نفسي بصوت عال كي أُجيبني.ولاأُجيب.وإن سألني أحد عن أحوالي؟ أُجيبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟

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