2019/09/26 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القبض على ثلاثة متهمين بجرائم الابتزاز الإلكتروني في مناطق “الغزالية، مدينة الصدر” حيث تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين بجرائم الابتزاز الإلكتروني في مناطق “الغزالية، مدينة الصدر” كما تمكنت قواتنا الأمنية وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد من اعتقال متهمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:اعتقال عدد من المتهمين بجرائم الإرهاب والاحتيال والابتزاز الالكتروني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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